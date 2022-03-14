LEXO PA REKLAMA!

Ukraina: Në Mariupol mbi 2500 qytetarë kanë humbur jetën nga bombardimet ruse

Lajmifundit / 14 Mars 2022, 12:40
Bota

Ukraina: Në Mariupol mbi 2500 qytetarë kanë humbur jetën nga

“Bombardimet ruse në Mariupol deri më tani kanë shkaktuar më shumë se 2, 500 viktima”, ka bërë me dije Oleksiy Arestovych, këshilltar i zyrës së presidentit të Ukrainës.

Ai gjithashtu ka theksuar se kjo është një katastrofë dhe se sipas tij, bota nuk i ka dhënë vlerësimin e duhur kësaj situatë, ndërsa Rusia nuk është ndalur me sulmet në Ukrainë.

“Kjo është një katastrofë  të cilës bota nuk i ka dhënë vlerësimin e duhur”, ka shtuar ai.

