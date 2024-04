Ukraina godet Rusinë me raketa me rreze të gjatë veprimi të marra nga SHBA

Ushtria Ukrainase ka filluar të përdorë raketa balistike me rreze të gjatë të ofruara fshehurazi nga SHBA kundër forcave pushtuese ruse, kanë konfirmuar zyrtarët amerikanë.

Armët ishin pjesë e një pakete ndihme prej 300 milionë dollarësh (240 milion £) e miratuar nga Presidenti i SHBA Joe Biden në mars dhe ato mbërritën këtë muaj.

Ato tashmë janë përdorur të paktën një herë për të goditur objektivat ruse në Krimenë e pushtuar, raportojnë mediat amerikane Biden tashmë ka nënshkruar një paketë të re ndihme prej 61 miliardë dollarësh për Ukrainën.

Më parë, SHBA-ja e furnizoi Ukrainën me një version me rreze të mesme të Sistemeve të Raketave Taktike të Ushtrisë (ATACMS), por kishte hezituar të dërgonte diçka më të fuqishme, pjesërisht për shkak të shqetësimeve për kompromentimin e gatishmërisë ushtarake të SHBA-së.

Biden thuhet se ka dhënë fshehurazi dritën jeshile për të dërguar sistemin me rreze të gjatë – i cili mund të lëshojë raketa në distanca deri në 300 km (186 milje). “Unë mund të konfirmoj se Shtetet e Bashkuara i dhanë Ukrainës ATACMS me rreze të gjatë në drejtimin e drejtpërdrejtë të presidentit,” tha zëdhënësi i departamentit të shtetit, Vedant Patel. Shtetet e Bashkuara “nuk e njoftuan këtë në fillim për të ruajtur sigurinë operacionale për Ukrainën me kërkesën e tyre”, shtoi ai.

Nuk është e qartë se sa prej armëve janë dërguar tashmë, por Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i SHBA-së, Jake Sullivan tha se Uashingtoni planifikon të dërgojë më shumë. “Ata do të bëjnë një ndryshim. Por siç e kam thënë më parë në këtë podium… nuk ka asnjë plumb argjendi,” tha ai.

Raketat me rreze më të gjatë u përdorën për herë të parë javën e kaluar për të goditur një aeroport rus në Krimenë e pushtuar, tha agjencia e lajmeve Reuters, duke iu referuar një zyrtari të paidentifikuar amerikan.

Dhe raketat e reja u përdorën gjithashtu në një sulm ndaj trupave ruse në qytetin port të pushtuar të Berdyansk gjatë natës të martën, sipas New York Times. Muajt ​​e fundit Kievi ka rritur thirrjet për ndihmën perëndimore, pasi rezervat e tij të municionit janë varfëruar dhe Rusia bën fitime të qëndrueshme.

Paketa e re e ndihmës vjen pas muajsh bllokimi mes kundërshtimit të ndihmës nga disa në Kongres. “Do ta bëjë Amerikën më të sigurt, do ta bëjë botën më të sigurt,” tha Biden pasi e nënshkroi atë në ligj.