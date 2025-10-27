LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Ukraina bombardon Rusinë me raketa, Moska: Rrëzuam rreth 200 prej tyre! Humb jetën një person

Lajmifundit / 27 Tetor 2025, 09:05
Bota

Ukraina bombardon Rusinë me raketa, Moska: Rrëzuam rreth 200 prej

Ministria ruse e Mbrojtjes njoftoi se forcat e saj kanë rrëzuar 193 dronë ukrainas gjatë natës, në vazhdën e sulmeve ajrore përgjatë kufirit ruso-ukrainas.


Sipas autoriteteve lokale, një person ka humbur jetën dhe disa të tjerë janë plagosur si pasojë e sulmeve. Guvernatori i rajonit kufitar të Bryansk, Alexander Bogomaz, deklaroi në Telegram se një minibus u godit në fshatin Pogar, duke vrarë shoferin dhe plagosur pesë pasagjerë.

Ndërkohë, guvernatori i rajonit fqinj të Belgorodit, Vyacheslav Gladkov, raportoi se një person u vra dhe 23 të tjerë u plagosën në sulmet e djeshme ukrainase kundër zonave të banuara në territorin rus.

Në anën tjetër të frontit, autoritetet ukrainase njoftuan se një person u vra dhe një tjetër u plagos në më shumë se 700 sulme ruse të regjistruara gjatë ditës së djeshme në rajonin e Zaporizhias, sipas mediave lokale të Kievit.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion