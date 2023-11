Udhëheqësi i Hamasit: Izraeli nuk ka arritur asnjë nga qëllimet e tij, ne vazhdojmë

Me një mesazh të ri kërcënues, kreu i Hamasit, Ismail Haniya, godet sërish . Pasi deklaroi se është e sigurt se palestinezët do të durojnë sulmin izraelit në Gaza dhe do të dalin fitimtarë nga lufta, ai theksoi se “nëse armiku dëshiron që beteja të jetë e gjatë, ne do të durojmë edhe më shumë”.

Ai shtoi se pas javësh lufte dhe pavarësisht sulmeve “barbare” izraelite ndaj civilëve, populli palestinez i kishte prishur planet e Izraelit.

“Armiku nuk ishte në gjendje të arrinte asnjë nga objektivat e tij,” pohoi Haniya.

Udhëheqësi i Hamasit falënderoi gjithashtu aleatët rajonalë për mbështetjen e tyre gjatë luftës, pa i përmendur ata.

“Përshëndes frontet e rezistencës që kanë kontribuar në këtë betejë përmes ekuilibrit strategjik”, tha ai.

Komentet e tij vijnë një ditë pasi Hamasi mohoi një raport të agjencisë së lajmeve Reuters se Irani kishte informuar grupin palestinez pas sulmit të 7 tetorit se Teherani nuk do të përfshihej në luftë.

Më herët u bë e ditur se avionët izraelitë bombarduan shtëpinë e liderit të Hamasit që ndodhet në Rripin e Gazës.

Deri më tani nuk dihet nëse familja e tij ndodhej brenda shtëpisë në momentin e shpërthimit. Megjithatë, informacionet thonë se Haniya nuk është as në Gaza.