Udhëheqësi i Hamasit Ismail Haniyeh: Fitore masive, jemi të përgatitur për çdo skenar

Ne jemi afër arritjes së një fitoreje të madhe," tha Ismail Haniya, lideri i grupit militant palestinez Hamas, pas ofensivës ushtarake të grupit kundër Izraelit.

"Mjaft është mjaft, cikli i kryengritjeve dhe revolucioneve për luftën për të çliruar tokën tonë dhe të burgosurit tanë brenda burgjeve zraelite," tha Haniya në fjalimin e transmetuar nga Al-Aqsa TV, rrjeti televiziv Hamas.

Duke iu drejtuar vendeve arabe ai tha se Izraeli nuk mund t'u ofrojë atyre asnjë mbrojtje. Ai theksoi se fraksionet e armatosura palestineze synojnë të zgjerojnë betejën e vazhdueshme në Gaza në Bregun Perëndimor dhe Jerusalem.

"Beteja ka shkuar në zemër të entitetit sionist," tha ai.

Më herët numri 2 i Hamasit paralajmëroi Izraelin për sulme të reja. Konkretisht, Saleh Al-Arouri, deklaroi se organizata është e gatshme të përballet me një pushtim tokësor izraelit të Gazës, të cilin ai e cilësoi si skenarin më të mirë për të zgjidhur konfliktin.

Gjithashtu, siç raporton agjencia Shehab, Al Arouri tha se beteja e nisur ka për qëllim lirinë e popullit dhe të drejtën për të qenë të lirë dhe të sigurt në një atdhe të lirë dhe të pavarur.

“Ky nuk është një operacion lundrimi. Është një betejë e gjithanshme. Ne synojmë që luftimet të vazhdojnë dhe fronti të zgjerohet”, paralajmëroi ai.

"Të gjithë skenarët tani janë të mundshëm dhe ne jemi gati për një pushtim tokësor izraelit," tha ai, duke vënë në dukje se Izraeli planifikoi të nisë një sulm në Rripin e Gazës dhe Bregun Perëndimor.

Al-Arouri pranon se Hamasi ka kapur mjaft izraelitë për të bërë presion mbi qeverinë izraelite për të liruar të gjithë palestinezët e mbajtur në burgjet izraelite.

“Ne arritëm të vrisnim dhe të kapnim shumë ushtarë izraelitë. Luftimet vazhdojnë ende. Sa për të burgosurit tanë, unë ju them se liria juaj është shumë në sy. Me atë që kemi në dorë do t'ju lëmë të lirë. Për sa kohë që luftimet vazhdojnë, numri i të burgosurve do të rritet”, komentoi ai.

Ai vetë pretendoi se oficerë të lartë të ushtrisë izraelite janë në duart e Hamasit.

"Ka shumë palestinezë të vdekur dhe shumë izraelitë të vdekur, si dhe të kapur, dhe beteja është ende në kulmin e saj," përfundoi Al-Arouri.