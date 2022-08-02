U vra nga SHBA/ Kush është udhëheqësi i Al Kaedës dhe arkitekti kryesor i 11 shtatorit, roli në sulmet terroriste
Vrasja e liderit të Al Kaedës, Ayman al-Zawahiri nga amerikanet i jep fund krimeve dhe dhunës kundër qytetarëve amerikanë”, tha të hënën në mbrëmje presidenti Joe Biden.
Zawahiri, 71 vjeç, ishte një arkitekt kryesor pas sulmeve të shumta në SHBA dhe ishte “thellësisht i përfshirë” në planifikimin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001, tha Biden.
“Njerëzit në mbarë botën nuk kanë më nevojë të kenë frikë nga vrasësi i egër dhe i vendosur. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të demonstrojnë vendosmërinë dhe kapacitetin tonë për të mbrojtur popullin amerikan kundër atyre që kërkojnë të na bëjnë keq",tha Biden.
Po si erdhi në pushtet Zawahiri?
I lindur në vitin 1951, Zawahiri u rrit në një lagje të klasës së lartë në Kajro, Egjipt, djali i një mjeku të shquar dhe nipi i studiuesve të njohur.
Gjyshi i tij, Rabia’a ??al-Zawahiri, ishte imam në Universitetin Al-Azhar në Kajro. Xhaxhai i tij, Abdel Rahman Azzam, ishte sekretari i parë i Lidhjes Arabe.
Zawahiri u burgos për përfshirjen e tij në vrasjen e presidentit egjiptian Anwar Sadat në vitin 1981.
“Ne duam t’i flasim gjithë botës. Kush jemi ne? Kush jemi ne?” tha ai në një intervistë në burg.
Në atë kohë, Zawahiri, një mjek i ri, ishte tashmë një terrorist i përkushtuar që komplotoi për të rrëzuar qeverinë egjiptiane për vite me radhë dhe u përpoq ta zëvendësonte atë me sundimin fundamentalist islamik. Ai me krenari mbështeti vrasjen e Sadatit pasi lideri egjiptian bëri paqe me Izraelin.
Cila ishte marrëdhënia e tij me Osama bin Ladenin?
Zawahiri u largua nga Egjipti në vitin 1985 dhe u nis për në Peshawar, Pakistan, ku punoi si kirurg duke trajtuar luftëtarët që ishin të angazhuar me trupat sovjetike në Afganistan.
Këtu Zawahiri u takua me bin Ladenin, një udhëheqës i shquar i cili gjithashtu kishte lënë pas një edukim të privilegjuar për t’iu bashkuar luftës në Afganistan. Të dy u bënë të afërt, të lidhur nga lidhja e tyre e përbashkët si “arabët afganë”.
Pas ribashkimit në Afganistan, bin Laden dhe Zawahiri u shfaqën së bashku në fillim të vitit 1998 duke njoftuar formimin e Frontit Botëror Islamik për Xhihadin Kundër Hebrenjve dhe Kryqtarëve — duke shkrirë zyrtarisht Xhihadin Islamik Egjiptian me Al Kaedën.
Në një moment, ai punoi edhe si mjeku personal i Bin Ladenit.
“Ne po punojmë me vëllanë bin Laden,” tha ai duke njoftuar bashkimin e grupit të tij terrorist në maj 1998. “Ne e njohim atë që më shumë se 10 vjet tani. Ne kemi luftuar me të këtu në Afganistan.”
Çfarë roli luajti Zawahiri në sulmet e Al Kaedës kundër SHBA-së?
Sulmet kundër SHBA-së dhe objekteve të saj filluan menjëherë pas nje vendim ligjor islam të bin Ladenit dhe Zawahirit, me shpërthimet vetëvrasëse të ambasadave amerikane në Kenia dhe Tanzani që vranë më shumë se 200 njerëz dhe plagosën më shumë se 5000 të tjerë.
Më pas, ishte sulmi në në Jemen në tetor 2000, kur kamikazët në një gomone shpërthyen varkën e tyre, duke vrarë 17 marinarë amerikanë dhe duke plagosur 39 të tjerë.
Kulmi i komplotit terrorist të Zawahirit erdhi më 11 shtator 2001, kur rreth 3000 njerëz u vranë në sulmet ndaj kullave binjake të Qendrës Botërore të Tregtisë dhe Pentagonit. Një aeroplan i katërt i rrëmbyer, i drejtuar për në Uashington, u rrëzua në një fushë të Pensilvanisë pasi pasagjerët u kundërpërgjigjën.
Para dhe pas sulmeve të 11 shtatorit, Zawahiri u shfaq në video dhe kasetë të shumta audio duke bërë thirrje për sulme kundër objektivave perëndimore dhe duke u bërë thirrje myslimaneve që të mbështesin kauzën e tij.(gazetashqip)