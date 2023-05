U vra gjatë festimeve në Napoli, 26-vjeçari djali i kryetarit të klanit “Camorra”

Në mes të festës së Scudettos, mbrëmë në Napoli humbi jetën një djalë 26-vjeçar, Vincenzo Costanzo. Ndryshe nga sa është përfolur orët e fundit, megjithatë, duket se vdekja e tij nuk ka lidhje me festimet e skuadrës napolitane. Costanzo u vra mbrëmë me disa të shtëna, të paktën shtatë, pranë Corso Garibaldi, afër Piazzetta Volturno. 26-vjeçari ndërroi jetë pak orë më vonë në spitalin Cardarelli, ku sapo u mor vesh lajmi për vdekjen e tij, disa persona dëmtuan urgjencën.

Kur karabinierët dhe policia mbërritën në vendin e të shtënave, u menduan menjëherë disa plumba endacakë që shpërthyen gjatë festimeve. Megjithatë, me kalimin e orëve, hipoteza që ka marrë më shumë përmbajtje është ajo e pritës apo e pastrimit të hesapeve. “SkyTg24” raporton se vdekja e Costanzo “është absolutisht e palidhur me festimet” për Scudetto.

I riu i vrarë mbrëmë është djali i Maurizio Costanzo, një eksponent kryesor i klanit D’Amico Camorra. Djali i tij Vincenzo gjithashtu pati problemet e tij me drejtësinë, ku në vitin 2021 ai u dënua me tetë vjet burg për lidhjen e tij me Camorra dhe për drogë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Të riut të ndjerë i shtohen edhe tre persona të tjerë të plagosur, ndoshta për shkak të shpërthimit të armëve në Corso Garibaldi. Bëhet fjalë për një 26-vjeçare, e plagosur në kyçin e këmbës dhe dy meshkuj të moshës 27 dhe 20 vjeç, të dy të qëlluar me plumba në të pasme. Duket se të gjithë, përfshirë edhe viktimën, ishin banorë të lagjes Ponticelli dhe tashmë të njohur për policinë.