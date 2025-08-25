U shfaq në Shqipëri në 1979, mushkonja tigër përhapet me shpejtësi në Europën Veriore
Që nga shfaqja e parë në Shqipëri në vitin 1979, mushkonja aziatike tigër (Aedes albopictus) po përhapet me ritme të shpejta drejt Europës Qendrore dhe Veriore, duke ngritur shqetësime për shëndetin publik.
Ky insekt është i njohur për bartjen e viruseve që shkaktojnë sëmundje si Zika, chikungunya dhe dengue.
Një studim i botuar në revistën Global Change Biology tregon se temperaturat në rritje kanë përshpejtuar përhapjen e mushkonjës tigër, e cila brenda 10 viteve mund të arrijë në Francën veriore dhe më tej në Londër. Sipas të dhënave, nga viti 2006 deri në 2024, mushkonja ka trefishuar shkallën e zgjerimit të saj në Francë, nga 6.5 km në vit në 13 km në vit.
Studiuesit përdorën modele klimatike dhe mjedisore për të parashikuar përhapjen e A. albopictus, dhe rezultati tregon se qytete si Strasburgu, Vjena, Londra dhe Frankfurti mund të shohin mushkonjën tigër brenda pak viteve, për shkak të klimës më të butë në veriun e Europës.
Shpërthimet e fundit të dengue në Evropë, që nga rreth 500,000 raste në vitin 2000 deri në 14.6 milionë raste në vitin 2024, mund të jenë tregues i një trendi të vazhdueshëm, të nxitur nga përhapja e këtij insekti.
Studiuesit paralajmërojnë se kjo përhapje mund të ketë pasoja serioze për shëndetin publik në dekadat e ardhshme.