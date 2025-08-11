U shfaq i zhveshur në hotelin me 5 yje, linja ajrore pezullon menjëherë pilotin
Një pilot i easyJet është pezulluar në pritje të një hetimi nga autoritetet pas akuzave se është parë duke ecur i zhveshur në një hotel luksoz afrikan.
Sipas The Sun, piloti është parë lakuriq në zonën e pritjes së një hoteli me pesë yje në ishullin Atlantik të Kepit të Gjelbër në orët e para të mëngjesit të së martës.
Piloti, sipas raportit, kishte pirë alkool në barin e Meliá Dunas Beach Resort and Spa që nga nata e kaluar, thanë dëshmitarët për median, dhe në orën 2:30 të mëngjesit ai hoqi të gjitha rrobat e tij dhe hyri në zonën e pritjes, përpara se të shkonte në palestër dhe në spa.
Burri duhej të fluturonte pasagjerë nga Kepi i Gjelbër në Aeroportin Ndërkombëtar Gatwick, në Sussex, të mërkurën e kaluar.
Pas incidentit në hotel, linja ajrore e pezulloi atë dhe thirri një pilot zëvendësues.
Një burim i easyJet i tha gazetës Sun: “Kushdo që e pa pilotin duke kërcyer lakuriq në orët e para të mëngjesit para një fluturimi nuk do ta merrte kurrë në konsideratë të hipte në një aeroplan me të në kontroll”