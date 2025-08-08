U qëllua me armë në pishinë, kush është bosi i mafies që i shpëtoi 5 atentateve në Malin e Zi
Marko Ljubisa, i njohur me nofkën Kan, është plagosur sot në zonën e pishinës së një hoteli në fshatin Przno të Budvas, pasi u qëllua me armë zjarri nga një person ende i paidentifikuar. Dëshmitarë okularë kanë parë të gjithë ngjarjen, kur autori iu afrua objektivit dhe qëlloi disa herë më pistoletë në drejtim të tij.
Sipas informacioneve paraprake, Kan ndodhej më herët në shoqëri me persona të tjerë, por sapo ka mbetur vetëm, është qëlluar me armë nga autori, i cili po e vëzhgonte. Atentatori u largua me shpejtësi me një automjet tip "BMW" në drejtim të Petrovacit dhe ndodhet arrati.
“Autori iu afrua, ishte vetëm 20 centimetra larg tij. Kur deshi të qëllonte, rrëshqiti në pllakat e lagura pranë pishinës. Kjo e bëri të humbiste ekuilibrin, plumbi nuk e goditi drejtpërdrejt në kokë, por e kapi në këmbë dhe një tjetër e gërvishi në kokë", tha një dëshmitar.
Policia ka rrethuar zonën përreth Budvës dhe po zhvillon një operacion intensiv kërkimi. Janë ngritur postblloqe në dalje të qytetit dhe po analizohen pamjet nga kamerat e sigurisë të hotelit dhe zonës përreth. Marko Ljubisa, është kreu i bande kriminale në Mal të Zi. Ai mbeti i plagosur dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Kush është Marko Ljubiša Kan, i plagosuri nga Budva?
Një mik i ngushtë i Luka Bojović-it, i shpëtoi vdekjes pesë herë dhe ishte gjithashtu një shënjestër e grupit famëkeq "Vračarci". Ai konsiderohej si anëtar i rangut të lartë të klanit kriminal Škaljari.
Sulmi i sotëm nuk është hera e parë që është bërë një përpjekje për t'i marrë jetën, ndërsa i ka mbijetuar pesë atentateve deri më tani, dy prej të cilave ndodhën në Beograd dhe tre në Budva. Atentati i parë ndaj tij ndodhi në vitin 2009 në Beograd. Ai u qëllua në parkingun e Belgrade Arena, menjëherë pas një ndeshjeje basketbolli midis Partizanit dhe Panathinaikos. Ai u qëllua në qafë. Policia në atë kohë arriti në përfundimin se ka shumë të ngjarë të ishte një çështje penale me të cilën ai ishte i lidhur.
Në prill të vitit 2012, Ljubisha u ekstradua nga Serbia në Mal të Zi në bazë të një urdhër-arresti ndërkombëtar të lëshuar me urdhër të Gjykatës së Lartë në Podgoricë, me dyshimin për pjesëmarrje në një tentativë vrasjeje.