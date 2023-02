U lirua kundrejt pagesës/ Çfarë deklaroi avokati i McGonigal para mediave

Charles McGonigal, ish-agjenti i FBI-së, i cili është i akuzuar për ndihmën e një oligarku rus për t’iu shmangur sanksioneve amerikane u lirua nga gjykata federale e Manhatanit pasi pagoi një garanci prej 500,000 dollarë.

Ndërsa largohej nga gjykata, avokati i McGonigal, Seth DuCharme, u tha gazetarëve se klienti i tij ka pasur një karrierë të gjatë dhe të shquar me FBI-në.

“Kjo është padyshim një ditë shqetësuese për zotin McGonigal dhe familjen e tij, por ne do t’i shqyrtojmë provat, do t’i shqyrtojmë nga afër dhe kemi shumë besim te z. McGonigal,” tha DuCharme.

Në një nga aktakuzat, e ngritur në Manhattan, akuzon McGonigal për shkelje të ligjeve të sanksioneve të SHBA-së duke punuar për Oleg Deripaska, një mik miliarder i Vladimir Putin, pas tërheqjes së tij në 2018 nga FBI.

Akuzat e tjera, të ngritura në Uashington, pretendojnë se McGonigal ka marrë 225,000 dollarë ryshfet në para nga një ish-agjent i paidentifikuar i inteligjencës shqiptare (Agron Neza), ndërsa drejtonte degën e kundërzbulimit në zyrën e FBI-së në Nju Jork.

McGonigal, i cili doli në pension në vitin 2018, luajti një rol në hetimet e ndjeshme dhe të profilit të lartë, duke përfshirë hetimin e Robert Mueller mbi lidhjet e supozuara të Rusisë me fushatën presidenciale të Donald Trump në 2016.

Në aktakuzë thuhet se McGonigal shoqërohej nga Neza kur ai u takua fshehurazi me kryeministrin shqiptar Edi Rama në shtator 2017, ku i ofroi Ramës këshilla për licencat fitimprurëse të shpimit të naftës.

Vetëm dy ditë më parë u publikua dosja e plotë dhe aktakuza me 9 pika që FBI ka kopsitur për ish-agjentin dhe shefin e kundërzbulimit të FBI, Charles McGonigal. Faqet e dosjes tregojnë shumë për zhvillimet politike të 5 viteve të fundit edhe në Shqipëri, ku protagonist është kryeministri Edi Rama dhe lufta e tij kundër opozitës. McGonigal ka zhvilluar takime të njëpasnjëshme me kryeministrin Edi Rama dhe dy persona që në dosje emërtohen si ‘Personi A’ dhe ‘Personi B’, që janë përkatësisht Agron Nezaj e Dorian Duçka, të dy të lidhur me qeverinë shqiptare. Nezaj del në dosje si njeriu që i jep 225 mijë dollarë McGonigal në mënyrë që të ndërhyjë në FBI që të nisë hetimin për personin që po lobonte në SHBA për PD-në, në vitin 2017 kur drejtohej nga Lulzim Basha. Supozohet që bëhet fjalë për Nicolas (Nick) Muzin. Ndërsa Duçka del si njeriu që e shoqëron kudo ish-agjentin, paguan fluturimet e akomodimet e tij, si dhe i përcjell informacionet e nevojshme që do t’i shërbenin në nisjen e hetimit nga FBI