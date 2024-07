U kap me 77 kg hashash, arrestohet elektriçisti në Itali

Policia Italiane ka arrestuar një maroken në zonën e Arezzos. Marokeni akuzohet për trafik droge, ndërsa fshihej nën zanatin e elektriçistit.

Mediat italiane raportojnë se gjatë kontrollit në makinë, marokenit ju gjetën 77 kilogram hashash të futura në një kuti.

Nëse hashashi do të shitej, shuma që do të fitonte do të ishte rreth 500 mijë euro.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Sipas “Corriere di Arezzo,” marokeni ka deklaruar në polici se “nuk kam shumë punë, e bëj për të kaluar dhe për të paguar qiranë”.

Ai ka thënë se nga transporti i drogës do të fitonte 800 euro.