U dorëhoq si president i KE, Charles Michel njofton se s’do kandidojë për zgjedhjet evropiane

Presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel, ka braktisur planin e tij për të kërkuar një vend në Parlamentin Evropian duke zgjedhur të mbajë postin që ka aktualisht.

Ndryshimi i planit vjen tre javë pasi njoftoi se do të kandidojë në zgjedhje. Lajmin kreu i Këshillit Europian e konfirmoi me anë të një postimi në mediat e tij sociale.

“Nuk do të kandidoj për zgjedhjet europiane. Do t’u përkushtohem përgjegjësive që mbaj aktualisht, me vendosmëri të palëkundur derisa ato të përfundojnë. Unë do të jem gjithmonë një mbështetës i vendosur i një Evrope që është demokratike, e fortë, e bashkuar dhe sovrane e fatin e vet,” shkroi ai.

Vendimi i papritur vjen gjashtë ditë përpara një samiti vendimtar të liderëve të BE-së, ku do të vendoset e ardhmja e mbështetjes financiare të bllokut për Ukrainën.

Brukseli është nën presion të madh për të gjetur një marrëveshje kompromisi që do t’i lejojë kryeministrit hungarez, Viktor Orban, të heqë veton kundër përdorimit të buxhetit të përbashkët.