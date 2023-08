U dënua me 19 vite burg, flet opozitari rus: Burgim i stilit ‘stalinist’

Një gjykatë në Rusi ka zgjatur dënimin me 19 vjet burg të opozitarit rus, Alexei Navalny dhe e ka dënuar atë me një regjim special me kushtet më të rënda të burgut në vend.

Navalny, 47 vjeç, dikur udhëhoqi protestat në rrugë kundër presidentit rus, Vladimir Putin, ndërtoi një opozitë politike mbarëkombëtare dhe zbuloi detaje të turpshme të stilit të jetesës së korruptuar të zyrtarëve të Kremlinit, raporton The Guardian.

Si hakmarrje, Rusia e ka dënuar atë me tre dekada burg, një afat që me shumë gjasa do ta mbajë kritikun e Kremlinit pas hekurave dhe jashtë politikës për sa kohë që Putini të mbetet gjallë.

Ai u shpall fajtor për gjashtë akuza, duke përfshirë nxitjen dhe financimin e ekstremizmit, krijimin e një OJQ-je të paligjshme, rehabilitimin e nazizmit dhe nxitjen e fëmijëve në akte të rrezikshme. Ai dhe mbështetësit e tij i kanë hedhur poshtë akuzat si të motivuara politikisht.

Në një mesazh të postuar në mediat sociale përpara vendimit, Navalny shprehu besimin e tij se do t’i jepej një burg i stilit “stalinist” i krijuar për të frikësuar kundërshtarët e tjerë të mundshëm.