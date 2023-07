U dënua me 13 vite burg se ndihmoi emigrantët, të gjithë në mbrojtje të ish- kryebashkiakut italian

Ish- kryebashkiaku i Riaces në Itali, Mimmo Lucano ëshët dënuar me 13 vite heqje lirie për menaxhimin të paligjshëm të situatës së emigrantëve. Mediat vendase shkruajnë se akuzat ndaj tij janë abuzim me pushtetin, mashtrim, favorizim i emigracionit klandestin. Për këtë situatë është shkruar një letër e hapur solidariteti në mbështetje të tij, ku shkruhet se dënimi i Lucanos përfaqëson një faqe të errët në historinë e Republikës. “Ai thjesht shprehu solidaritet njerëzor, mikpritje dhe integrim kulturor, e për këtë sot kriminalizohet”, thuhet aty.

Qyteti jugor i Riaces njihej si vend që mikpriste emigrantët. Lucano mbështetes idenë që atyre t`u ofrohej shtëpi dhe punë, me shpresën se do të ndikonte dhe në ekonominë e rajonit. Por nisma e tij u pa si një “biznes i emigracionit”, dhe u godit si e tillë. Arrestimi i tij në 2018-n nxiti protesta të shumta e ngjalli debate mbarëkombëtare lidhur me projektin teksa përkrahësit e Domenico Lucanos ishin të bindur se ndalimi i tij është bërë për arsye politike.

Prangosja e tij u pas një hetimi të prokurorit publik të qytezës jugore Locri, i cili doli në përfundimin se ish kryebashkiaku ishte përfshirë në organizimin e martesave të rreme për të lejuar vajza emigrante të qëndronin në Itali./TCH