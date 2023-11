U arrestua në Dubai, 'bossi' i drogës ofron ishullin në këmbim të uljes së dënimit

Një ish-trafikant droge i ka dorëzuar autoriteteve italiane një ishull artificial që zotëron në brigjet e Dubait me shpresën për ulje dënimi.

Njoftimi u bë gjatë gjyqit në Napoli të hënën, ku përfshiheshin rreth 20 të pandehur, duke përfshirë Raffaele Imperiale, me nofkën “bosi Van Gogh”, një trafikant ndërkombëtar droge për Camorra, mafian napolitane.

Imperiale, i cili kishte qenë në arrati për pesë vjet, u arrestua në Dubai në gusht 2021 dhe u ekstradua në Itali në mars 2022. Sipas hetuesve, Imperiale bleu ishullin, të quajtur Tajvan, gjatë kohës që ishte fshehur.

Vlera e ishullit vlerësohet në 60-80 milionë euro dhe është pjesë e një arkipelagu artificial në brigjet e Emirateve të Bashkuara Arabe të quajtur “Bota” dhe i formuar si një hartë e globit.

Imperiale, i cili përballet me një dënim me 14 vjet e 10 muaj burg, po përpiqet të tregojë gatishmërinë e tij për të bashkëpunuar me autoritetet me shpresën për të marrë ulje të dënimit.

Autoritetet italiane e konsiderojnë grupin e Imperiale si një nga 50 kartelet më të mëdha të drogës në botë.