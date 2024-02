U arratis me çarçaf nga burgu, arrestohet mafiozi famëkeq

Një bos famëkeq i mafies, i cili u arratis nga një burg i sigurisë së lartë në Itali vitin e kaluar duke përdorur çarçafë, është rikapur në Francë, sipas autoriteteve në të dy vendet.

Marco Raduano, i njohur si i rrezikshëm në listën e kriminelëve më të kërkuar të Europol-it, u kap në Bastia në ishullin francez të Korsikës, thanë autoritetet të premten.

40-vjeçari nga qyteti bregdetar i Adriatikut, Vieste, në shkurt të vitit 2023 kishte arritur të dilte nga krahu i sigurisë së lartë të Nuoro, në Sardenjë, duke përdorur metodën tradicionale të çarçafëve të lidhur me nyje për të zbritur nga muret, një arratisje që shkaktoi siklet të konsiderueshëm për autoritetet italiane.

Matteo Piantedosi, ministri i brendshëm italian, deklaroi gjithashtu se bashkëpunëtori i Raduanos, Gianluigi Troiano, ishte arrestuar pranë Granadës në Spanjë, duke shënuar “një tjetër goditje të rëndësishme për krimin e organizuar”.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Raduano është kreu i klanit Gargano, që vepron brenda “mafies së pestë”, një sindikatë kriminale relativisht e panjohur me bazë në Foggia, një provincë jugore në Pulia të Italisë. Ai po vuante një dënim me 24 vjet burg për krime të ndryshme, përfshirë përfshirjen në një organizatë kriminale, trafik droge dhe armëmbajtje pa leje, raportoi Europol.Europol tha se ai ishte figura kryesore në grup dhe një vrasës i pamëshirshëm, përgjegjës për kryerjen e vrasjeve, trafikut të drogës dhe zhvatjes. Krahas Cosa Nostra-s në Siçili, ‘Ndrangheta’ në Kalabri, Camorra në Napoli dhe Sacra Corona Unita, hetuesit kanë identifikuar në vitet e fundit organizatën kriminale me bazë në Pulia, e cila kishte vepruar kryesisht nën radar, si një mafia e pestë.

Sipas prokurorëve, bëhet fjalë për një grup të karakterizuar nga një shkallë e lartë agresioni dhe dhune, “që ushqen derrat me kufomat për të mos lënë gjurmë. Një mafie e pa konceptuar në veprimet e saj dhe për këtë arsye e rrezikshme”, thanë autoritetet.

Mafia në provincën Foggia u shfaq në fund të viteve 1970, kur kreu i mafies napolitane dhe themeluesi i Kamorrës së Organizuar të Re, Raffaele Cutolo, u takua me një delegacion kriminelësh vendas në Pulia me qëllim që t’i “punësonte” ata dhe të zgjeronte ndikimin e tij në tregtinë e kontrabandës së cigareve në Ballkan. Megjithatë, plani i Cutolo-s dështoi pas një lufte të brendshme nga e cila një klan doli fitues dhe gradualisht filloi të depërtonte në zona të tjera të Pulias. Mafia e Foggia besohet se ka vrarë mbi 360 njerëz vetëm në zonën e Garganos, 80% e të cilëve mbeten të pa zbardhura.