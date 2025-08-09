U akuzua për vrasjen e shoqes, vret veten në burg i riu në Itali
Në burgun e Mesinës në Itali, Stefano Argentino, 27 vjeç, u gjet i vdekur të mërkurën në qelinë e tij, në një ngjarje që tronditi komunitetin dhe autoritetet lokale. I riu ndodhej në paraburgim me akuzën për vrasjen e shoqes së tij të klasës, Sara Campanella, ngjarje kjo që kishte tronditur opinionin publik në rajonin e Sicilisë.
Burime nga karabinierët bëjnë me dije se Stefano dyshohet të ketë kryer vetëvrasje duke u varur brenda qelisë, rreth orës 17:00. Ai ishte ndarë nga dy të burgosurit e tjerë me të cilët ndante qelinë, në përpjekje për të parandaluar ndonjë incident, por fatkeqësisht nuk arriti të shpëtohej.
Policia e burgut reagoi menjëherë pas njoftimit të ngjarjes dhe gjeti të riun pa shenja jete. Pavarësisht përpjekjeve intensive të stafeve mjekësore për ta rikthyer në jetë, Stefano Argentino ndërroi jetë pak minuta më pas.
Ngjarja ka hapur debate të forta në Itali lidhur me trajtimin e personave në paraburgim, sidomos ata me akuza serioze dhe me probleme të mundshme psikologjike. Autoritetet po kryejnë hetime për të sqaruar rrethanat e plotë të ngjarjes, duke u fokusuar edhe në procedurat e mbikëqyrjes së të burgosurve në qelitë e paraburgimit.
Deri më tani, mediat italiane raportojnë se Stefano kishte pranuar të bashkëpunonte me hetuesit, por stresi psikologjik nga akuza dhe situata e burgut duket se e kanë detyruar të marrë këtë vendim tragjik.
Familjarët e të ndjerit kanë kërkuar hetim të plotë mbi kushtet e burgut dhe trajtimin që i ishte bërë gjatë qëndrimit në paraburgim. Ndërkohë, autoritetet italiane kanë deklaruar se do të marrin masa për të përmirësuar kontrollin dhe mbështetjen psikologjike për të burgosurit në situata të ngjashme.