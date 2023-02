Turqia: Mbyllja e konsullatave perëndimore në Stamboll ishte e qëllimshme

Ministri i Jashtëm turk Mevlüt Çavuşoğlu kritikoi mbylljen e konsullatave perëndimore në Stamboll, duke e quajtur këtë masë “të qëllimshme” dhe duke shtuar se vendet që e bënë atë nuk i dhanë asnjë informacion Turqisë për “arsyet e sigurisë” që përmendën.

“Ne besojmë se ishte e qëllimshme,” tha Cavusoglu, duke iu referuar mbylljes së konsullatës.

“Kjo është pikërisht ajo që thamë kur ftuam ambasadorët në ministri,” shtoi ai, duke folur në një konferencë të përbashkët shtypi në Stamboll me Ministrin e Jashtëm të Argjentinës Santiago Cafiero, i cili ndodhet për vizitë në Turqi.

Ambasadorët e SHBA-së, Belgjikës, Francës, Gjermanisë, Italisë, Holandës, Suedisë, Zvicrës dhe Britanisë së Madhe u thirrën ditën e djeshme në Ministrinë e Jashtme në Ankara, e cila kritikoi vendimin e tyre për mbylljen e përkohshme të misioneve diplomatike dhe lëshimin e paralajmërimeve të sigurisë pas protestave në Europë, në të cilin u dogjën kopje të Kuranit.

Burimet diplomatike turke theksuan se veprime të tilla nuk tregojnë një qasje proporcionale dhe të matur, por përkundrazi i shërbejnë vetëm “agjendës tinëzare të organizatave terroriste”.

“Pse u mbyllën?”, pyeti Çavusoglu. “Ata thonë se ekziston një kërcënim terrorist. Nëse ekziston një kërcënim terrorist, a nuk duhet të na tregojnë ata veçanërisht nëse janë aleatë, nga vjen ai kërcënim?



“Ata na thonë, ne kemi informacione specifike, ka një kërcënim. Prandaj po e mbyllim. Nga kush vjen? Ku; Kush do ta bëjë? Nuk ka asnjë informacion për këtë”, argumentoi ai.

“Ata duhet ta ndajnë këtë informacion me ne, pra me njësitë tona të sigurisë, me njësitë tona të inteligjencës dhe nëse ekziston një kërcënim i tillë, duhet të eliminohet para se të kthehet në sulm”, tha ministri i Jashtëm turk.

Këto vende nuk ndajnë informacion dhe dokumente “specifike” me Turqinë, shtoi ai