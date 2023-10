Turqia kundër SHBA për Izraelin/ Erdogan: Çfarë pune ka aeroplanmbajtësja amerikane në rajon?

Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan ka bërë deklarata pas takimit të tij me kancelarin e Austrisë Karl Nehammer në Ankara, duke sulmuar ashpër SHBA-të për situatën në Izrael. Erdogan kritikoi Amerikën si shkaktare për të shtuar gjakderdhjen në Gaza.

“SHBA-ja po dërgon aeroplanmbajtësen e saj në Izrael. Çfarë biznesi ka? Çfarë do të bëjë ai? Me ardhjen e aeroplanmbajtëses, masakra të rënda do të fillojnë të godasin Gazën. Më duhet të them këtë: SHBA ka më shumë se 20 baza në Siri. Çfarë biznesi ka një bazë amerikane në Siri? A nuk duhet vlerësuar e gjithë kjo? SHBA zhvillon dhe trajnon të gjitha organizatat terroriste. Ose në Siri, ose në këtë rajon, ose në Lindjen e Mesme. Ata po e kthejnë Lindjen e Mesme në një gjakderdhje. Të shohim edhe këto”, theksoi ndër të tjera presidenti turk për mediat.

Erdogan, në lidhje me anëtarësimin e Turqisë në Bashkimin Evropian tha: “Integrimi i Evropës do të bëhet vetëm me anëtarësimin e plotë të Turqisë në Bashkimin Evropian. E kam theksuar se nuk do të pranojmë asnjë alternativë tjetër përveç integrimit të plotë”.