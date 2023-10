Turqia dërgon aeroplan me ndihma humanitare për Gazën në Egjipt

Turqia ka dërguar një avion me një ekip mjekësor dhe furnizime në Egjipt për të ndihmuar palestinezët në Rripin e Gazës.

Këtë e ka bërë të ditur ministri turk i Shëndetësisë, Fahrettin Koca.

"Aeroplani ynë u ngrit për të ndihmuar Gazën. Aeroplani presidencial i ngarkuar me ilaçe dhe pajisje mjekësore, me 20 specialistë mjekësorë në bord, u nis nga Ankaraja për në Egjipt," tha Koca.

Në pamjet e shpërndara nga ministri, ai tregoi disa kuti të shënuara me përmbajtjen e tyre duke u ngarkuar në një avion të presidencës turke.