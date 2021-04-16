LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Turistët që udhëtojnë në Maldive do të vaksinohen nga vetë shteti, ja vendimi i qeverisë

Lajmifundit / 16 Prill 2021, 14:39
Bota

Turistët që udhëtojnë në Maldive do të vaksinohen

Ministria e Turizmit në Maldive ka dhënë lajmin e fundit, për të tërhequr turistët nga vendet e huaja. Mediat ndërkombëtare shkruajnë se turistët që do udhëtojnë drejt Maldive, do mund të vaksinohen sapo të mbërrijnë në ishull, e mundësuar nga vetë shteti.

Ministria bëri me dije se do të fillojë një iniciativë të re “3V” që fton turistët të vaksinohen dhe të bëjnë pushime. Lajmin e bëri vetë me dije ministri Abdulla Mausoom, i cili theksoi se e gjithë kjo bëhet për shkak të ekonomisë së dëmtuar nga pandemia.

Gjithashtu, ministry Mausoom tha se Agjencia e Mbrojtjes së Shëndetit të vendit shumë shpejt do të shpallte udhëtime pa kufizime për vizitorët që tashmë janë vaksinuar plotësisht

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion