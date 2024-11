Trump zhvillon telefonatë me Putinin: Mos ashpërso luftën në Ukrainë, SHBA ka ushtrinë në Europë

Presidenti i zgjedhur i SHBA-ve Donald Trump ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun e tij rus, Vladimir Putin, ku teme e bisedes ka qene lufta ne Ukraine.

“Washington Post” raporton se gjatë bisedës telefonike Trump i ka kërkuar Putinit që të mos përshkallëzonte luftën në Ukrainë.

Burime konfidenciale bëjnë me dije se Trump i ka kujtuar Putinit fuqinë e konsiderushme ushtarake amerikane që ndodhet në Europë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Një nga premtimt e Donald Trump gjatë fushatës elektorale ishte dhe dhënia fund e luftës në Ukrainë.

Mbetet për tu parë në ditët në vijim se cila do të jetë zgjidhaj që do të japë Donald Trump.

Sipas raportimeve të mediave, Trump kishte folur edhe me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskiy të mërkurën.

Të premten, Kremlini tha se Putin ishte gati të diskutonte Ukrainën me Trump, por kjo nuk do të thotë se ai ishte i gatshëm të ndryshonte kërkesat e Moskës, citon vizion plus.