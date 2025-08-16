Trump telefonon Zelenskyn dhe udhëheqësit e NATO-s: Me Putinin bëmë "përparim të madh" drejt një marrëveshjeje
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se ai dhe Presidenti rus Vladimir Putin “bënë disa përparime” dhe “përparim të madh” në takimin e tyre dypalësh, por shtoi se “nuk ka marrëveshje derisa të ketë një marrëveshje”.
“Do të telefonoj NATO-n. Do të telefonoj njerëzit e ndryshëm që mendoj se janë të përshtatshëm. Dhe, sigurisht, do të telefonoj Presidentin [Volodymyr] Zelensky dhe do t'i tregoj për takimin e sotëm.
Në fund të fundit, varet prej tyre”, tha Trump pas samitit të sotëm në Anchorage, Alaska.
“Patëm një takim jashtëzakonisht produktiv dhe u ra dakord për shumë pika”, tha Trump, duke shtuar, “Nuk arritëm atje, por kemi një shans shumë të mirë për të arritur atje.”
Trump shtoi se Ukraina do të duhet të “pajtohet” me atë që Sekretari i Shtetit Marco Rubio, i dërguari special Steve Witkoff dhe të tjerë në administratën e tij diskutuan me Putinin, megjithëse ai nuk dha hollësi mbi ndonjë kornizë për një marrëveshje.
Trump dhe Putin nuk pranuan pyetje pas deklaratave të tyre.
Putini nuk dha më shumë vërejtje dhe foli për rreth tetë minuta. Trump, i cili njihet për konferencat për shtyp që zakonisht janë më të gjata dhe ndonjëherë të pandërprera, foli vetëm për rreth katër minuta.
"Do të filloj të bëj disa telefonata dhe t'u tregoj atyre se çfarë ka ndodhur", tha Trump.