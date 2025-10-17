Trump pret Zelenskyn në Shtëpinë e Bardhë, Presidenti ukrainas: Putini s’është gati për paqe, të vihet “nën presion” për ta përfunduar luftën
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky u prit në Shtëpinë e Bardhë nga president ii SHBA Donald Trump. Kjo është vizita e tij e tretë në Shtëpinë e Bardhë që kur Trump u rikthye në pushtet. Në fokus të diskutimeve janë raketat Tomahaëk dhe sistemet e mbrojtjes ajrore.
Pritet që presidenti ukrainas të kërkojë raketa me rreze të gjatë veprimi Tomahaëk, të cilat mund të godasin thellë në territorin rus.
Më herët, Trump sinjalizoi se mund të ishte i gatshëm t’i jepte raketat Tomahaëk Ukrainës, por pas bisedës me Vladimir Putin dje tha:
“Na duhen edhe ne... kështu që nuk e di çfarë mund të bëjmë për këtë.”
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha të dielën se furnizimi i Ukrainës me këto armë do të ishte “një përshkallëzim i madh”.
Trump dhe Putin ranë dakord të takohen në Hungari gjatë bisedës telefonike, ndërsa bisedime të reja mes këshilltarëve të liderëve pritet të zhvillohen që javën e ardhshme.
Zelensky thotë se garanca e sigurisë është një çështje “e rëndësishme” për ukrainasit.5-*
Atij i bëhet pyetja nëse do të konsideronte heqjen dorë nga kërkesa për t’u anëtarësuar në NATO në mënyrë që të përfundojë lufta.Ndërsa thotë se të gjitha palët duhet të ulen dhe të bisedojnë për të rënë dakord mbi një armëpushim.
Ai thekson se Ukraina dëshiron paqe, por argumenton se Putini duhet të vihet “nën presion” për ta përfunduar luftën.
Zelensky shton se Ukraina është e gatshme të bisedojë në çdo format.
Ai thotë se anëtarësimi në NATO është një çështje shumë e rëndësishme për ukrainasit dhe se u takon atyre dhe aleatëve të Ukrainës të vendosin se ku qëndron vendi.
“Gjëja më e rëndësishme për njerëzit në Ukrainë që janë nën sulm është të kenë garanci sigurie,” – thotë ai.
Ai shton se dëshiron garanci sigurie dypalëshe nga Trump.
Trump pret Zelenskyn në Shtëpinë e Bardhë, Presidenti ukrainas: Putini s’është gati për paqe,duhet të vihet “nën presion” për ta përfunduar luftën