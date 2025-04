Trump paralajmëron Rusinë dhe Ukrainën: Nëse nuk doni zgjidhje ne po largohemi!

Donald Trump paralajmëroi tërheqjen e SHBA-së nga përpjekja për të arritur paqen mes Rusisë dhe Ukrainës. Presidenti amerikan u tha gazetarëve në Zyrën Ovale të Premten se ai nuk priste që një armëpushim të ndodhte në "një numër të caktuar ditësh", por ai donte që ai të bëhej "shpejt".

Komentet e tij erdhën disa orë pasi Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio paralajmëroi se SHBA do të braktiste bisedimet "nëse nuk do të ndodhë".

"Ne nuk do të vazhdojmë me këtë përpjekje për javë dhe muaj me radhë," tha Rubio, duke shtuar se SHBA kishte "prioritete të tjera për t'u fokusuar".

Kur u pyet për marrëveshjen midis Rusisë dhe Ukrainës, Trump tha: "Ne po flasim për njerëz që vdesin këtu. Ne do ta ndalojmë atë, në mënyrë ideale. "Tani nëse, për ndonjë arsye, njëra nga dy palët e bën shumë të vështirë, ne thjesht do të themi: "Ju jeni budallenj, ju jeni budallenj, jeni njerëz të tmerrshëm", dhe ne do të marrim vetëm një kalim."

Rusia nisi një pushtim të plotë të Ukrainës në vitin 2022 dhe ka vendosur një sërë kushtesh për çdo armëpushim të mundshëm. Pavarësisht besimit fillestar të administratës Trump se mund të siguronte një marrëveshje shpejt, përpjekjet për të arritur një armëpushim të plotë ende nuk janë materializuar, me Uashingtonin që fajëson të dyja palët.

Pas një takimi me liderët evropianë në Paris për një armëpushim të mundshëm të enjten, Rubio u tha gazetarëve të premten: "Ne duhet të përcaktojmë shumë shpejt tani dhe unë po flas për disa ditë, nëse kjo është e mundur apo jo".

"Nëse nuk do të ndodhë, atëherë ne thjesht do të vazhdojmë," tha ai për bisedimet e armëpushimit.

Ai tha se ishte e qartë se një marrëveshje paqeje do të ishte e vështirë për t'u arritur, por duhet të kishte shenja se mund të arrihet së shpejti. Trump kishte thënë përpara se të rihynte në zyrë se do të ndalonte luftimet në 24 orët e para të presidencës së tij.