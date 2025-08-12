Trump sulmon Zelenskyn: “Më irritojnë veprimet e tij, vetëm unë dhe Putini do të shkojmë në Alaska”
Presidenti amerikan Donald Trump ka sulmuar ashpër presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky, duke e akuzuar se po pengon arritjen e një marrëveshjeje me Rusinë. “Në fund do t’i fus Putinin dhe Zelenskyn në një dhomë – unë mund të jem aty ose jo – dhe do ta zgjidhim”, tha Trump, duke theksuar se takimi trepalësh nuk do të mbahet të premten.
“Volodymyr mund të vijë, por ka marrë pjesë në shumë samite të tjera kot”, shtoi ai pas një konference të gjatë për shtyp mbi “emergjencën e krimit” në Uashington, duke konfirmuar se Zelensky nuk do të jetë në Alaskë. “Do ta kuptoj për dy minuta nëse Putini dëshiron të arrijë një marrëveshje”, tha ai, duke i mbyllur gojën një gazetari që e pyeti se si: “Sepse kjo është ajo që bëj. Marrëveshje.” Vetëm atëherë, sipas Trump, ai do t’i telefonojë “Zelenskyt dhe Evropës”.
Trump nuk e përjashtoi mundësinë e heqjes së sanksioneve ndaj Moskës dhe rikthimit të shkëmbimeve tregtare, gjë që udhëheqësit evropianë i kanë kërkuar të mos e bëjë. Ai la të hapur edhe idenë e ndryshimeve të kufirit: “Mund të ketë disa ndryshime të vijës kufitare. Rusia ka pushtuar një zonë të gjerë të Ukrainës. Territore me rëndësi të madhe. Do të përpiqemi që një pjesë t’ia kthejmë Kievit.”
Ai u ndal edhe te qëndrimi i Zelenskyt: “Më irriton. Flet për nevojën e miratimit kushtetues. E pati për të shkuar në luftë e për të vrarë, e tani i duhet për të bërë një shkëmbim territoresh?”. Sipas Trump, ndryshimet në Kushtetutën e Ukrainës do të ishin të domosdoshme për dorëzimin e territoreve.
“Do të dëgjoj çfarë ka për të thënë Putini dhe do t’i përgjigjem ose ‘suksese, vazhdo luftën’ ose ‘kemi një marrëveshje’”, tha ai. “Nuk më takon mua ta përfundoj këtë luftë, nuk është e imja, është bota e Biden-it. Por Putini flet vetëm me mua dhe unë do t’i them ta ndalë.”
Në një moment, Trump bëri një lapsus: “Të premten po shkoj në Rusi”, tha ai, duke iu referuar territorit të Alaskës, të blerë nga SHBA në vitin 1867.
Takimi i planifikuar në Alaska mbetet ende pa vendndodhje të konfirmuar. Sipas CNN, ekipet janë prej ditësh në terren për të vlerësuar opsionet dhe për të garantuar sigurinë. Në listë janë Girdwood-i piktoresk me resortin Aleyska (aktualisht i rezervuar plotësisht), baza ushtarake Elmendorf-Richardson pranë Anchorage, hoteli Captain Cook ku në vitin 2021 u zhvillua takimi Biden–Xi Jinping, si dhe Fairbanks, qyteti i dytë më i madh në Alaska, afër bazës ajrore Eielson.