Trump sulmon sërish Zelensky-n: Është shitësi më i madh në botë, Putin nuk do të takohet me të
Shtetet e Bashkuara mbeten protagonist kryesor. Presidenti amerikan Trump shpërtheu me zemërim kur foli me gazetarët në Zyrën Ovale për presidentin ukrainas Zelensky: Ai është “shitësi më i madh në botë” dhe kaloi në ofensivë. Mbi të gjitha, sipas Trump, “sa herë që largohej nga Shtëpia e Bardhë, ai merrte me vete miliona dollarë”. Megjithatë, tani SHBA-të “nuk shpenzojnë më para për Ukrainën”.
Ndërkohë, në Kiev, presidenti Zelensky u takua me të dërguarin special të SHBA-së, Keith Kellogg, dhe dha një mesazh falënderimi dhe shprese në platformën X: “Ne e vlerësojmë gatishmërinë e Shteteve të Bashkuara për të qenë pjesë e arkitekturës së sigurisë për Ukrainën, dhe ekipet tona po punojnë në mënyrë aktive për ta formësuar atë.
Ne presim që themelet kryesore të sigurisë të përcaktohen së shpejti.”Delegacionet ukrainase dhe amerikane pritet të takohen në fund të javës për të diskutuar perspektivat për bisedimet e ardhshme midis Kievit dhe Moskës.
Megjithatë, pasiguria vazhdon të mbizotërojë mbi mundësinë e një takimi mes presidentit rus Putin dhe presidentit ukrainas Zelensky. “Putin nuk dëshiron të takohet me Zelensky-n sepse nuk e pëlqen atë,” deklaroi Trump, duke shtuar se ka folur përsëri me presidentin rus pas samitit që pati në Shtëpinë e Bardhë me Zelensky-n dhe udhëheqësit evropianë. “Tani më quajnë presidentin e Evropës,” shtoi ai. Dhe vijoi: “Të gjitha bisedat me të janë të mira, dhe pastaj një bombë tjetër bie mbi Kiev ose ndonjë qytet tjetër.” Qëndrimi i paqartë i Moskës nuk e dekurajon Uashingtonin. “Ne do ta kryejmë punën,” tha Trump.
Kievi thekson mospërputhjen e qëndrimit të Rusisë me premtimin për t’i dhënë fund pushtimit të Ukrainës nëse ajo dorëzon rajonet e Donetskut dhe Luganskut. “Nuk besoj se ato që tha pala ruse, domethënë se janë të gatshëm të ndalojnë pushtimin, janë lëshime,” deklaroi Zelensky para një takimi me zëvendëskancelarin dhe ministrin e Financave gjerman, Lars Klingbeil.
Ai shtoi se nuk e konsideron “faktin që ata po na ofrojnë të tërhiqemi nga territoret që Rusia nuk i kontrollon” si një kompromis.
Evropianët po mblidhen rreth Kievit, megjithë kontradiktat. Këtë mbrëmje, ministri i Jashtëm italian, Antonio Tajani, zhvilloi një bisedë telefonike me homologët e tij nga SHBA-ja, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Gjermania, Finlanda dhe Ukraina, për të shqyrtuar situatën në Ukrainë. Tajani përsëriti propozimin për zgjerimin e Nenit 5 dhe për forcimin e forcave të armatosura të Kievit.
Klingbeil i premtoi Ukrainës se Gjermania do të marrë pjesë në ofrimin e garancive të sigurisë në rast të një marrëveshjeje paqeje. Megjithatë, ai këmbënguli se duhet të fillojnë përgatitjet e përbashkëta nëse Putini nuk është i gatshëm t’i japë fund luftës. Berlini ka nevojë për “garanci të besueshme sigurie që do të sigurojnë paqe të qëndrueshme për Ukrainën”, shpjegoi Klingbeil, duke shtuar se “Gjermania do të marrë përsipër përgjegjësitë e saj”. Përfaqësuesi i SPD-së, megjithatë, shmangu të përgjigjej nëse Berlini është gati të dërgojë trupa.