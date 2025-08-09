LEXO PA REKLAMA!

Trump njofton takimin me Putinin më 15 gusht në Alaska, në fokus plani për Ukrainën

Lajmifundit / 9 Gusht 2025, 09:12
Bota

Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se do të zhvillojë një takim me presidentin rus Vladimir Putin më 15 gusht në Alaska. Lajmi u bë publik nga Trump në rrjetin Truth Social, ndërsa detajet e agjendës pritet të publikohen më vonë.

Sipas burimeve perëndimore, zyrtarët amerikanë dhe evropianë, si edhe udhëheqësit ukrainas, janë informuar për një plan të ofruar nga Putini për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë në këmbim të lëshimeve territoriale nga Kievi. Plani parashikon dorëzimin e Donbasit dhe Krimesë nën kontroll të plotë rus.

Trump deklaroi se një “shkëmbim territoresh” mund të jetë pjesë e marrëveshjes, por nuk dha detaje mbi fazën e negociatave. Ai e pranoi se procesi është i ndërlikuar, por shprehu optimizëm se një zgjidhje paqësore mund të arrihet.

“Udhëheqësit evropianë, Putin dhe Zelensky duan të shohin paqe. Instinkti im më thotë se kemi një shans real”, tha Trump nga Shtëpia e Bardhë.

Ky takim vjen pas muajsh tensioni mes dy liderëve dhe zhvillohet në një moment kyç për negociatat e mundshme për t’i dhënë fund luftës që zgjat prej më shumë se tre vitesh.

