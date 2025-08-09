Trump njofton takim me Putin, Zelensky reagon: Ukraina nuk do të lëshojë territore për pushtuesit
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky iu përgjigj njoftimit të Presidentit amerikan Donald Trump për një takim me Vladimir Putin më 15 gusht në Alaska, duke theksuar se Ukraina nuk do t’i dorëzojë tokat e saj pushtuesit rus.
“Ne nuk do ta shpërblejmë Rusinë për atë që ka bërë. Populli ukrainas meriton paqe. Përgjigja për çështjen territoriale të Ukrainës është tashmë në Kushtetutën e Ukrainës. Askush nuk do të devijojë nga kjo. Ukrainasit nuk do t’ia dhurojnë tokën e tyre pushtuesit”, tha Zelensky.
Ai shtoi se “Ukraina është gati për vendime të vërteta që mund të sjellin paqe. Çdo vendim që është kundër nesh, çdo vendim që është pa Ukrainën, është në të njëjtën kohë vendim kundër paqes. Janë vendime të pazbatueshme”.
Qëndrimi i fortë i Zelenskyt paralajmëron kundërshtimin ndaj çdo marrëveshjeje që përfshin lëshime territoriale pa konsensusin e Ukrainës.