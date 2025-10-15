Trump: Nëse Hamasi nuk respekton marrëveshjen, Izraeli mund të vijojë me sulmet
Presidenti Donald Trump gjatë një interviste për CNN ka deklaruar se është gati të shqyrtojë mundësinë që kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu të rifillojë veprimet ushtarake në Gaza nëse Hamasi refuzon të zbatojë anën e tij të marrëveshjes së armëpushimit.
“Forcat izraelite mund të kthehen në rrugët e Gazës sapo ta them unë. Ajo që po ndodh me Hamasin do të zgjidhet shpejt, tha Trump.
Ndërsa Hamasi ka konfirmuar mbrëmjen e sotme se ka dorëzuar të gjithë trupat që ka gjetur.
"Të gjithë trupat e gjetur deri më tani janë dorëzuar", njoftoi Hamasi!
Ndërsa më tej, specifikon se për të tjerët, do të nevojiten "pajisje speciale" pasi janë të bllokuar në rrënoja.
Po ashtu ushtria izraelite (IDF) bëri me dije se po udhëton së bashku me Kryqin e Kuq në Gaza për të marrë trupat e pengjeve të vdekur.