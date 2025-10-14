Trump: Nëse Hamasi nuk dorëzohet, ne do t’i çarmatosim edhe me forcë
Presidenti amerikan Donald Trump gjatë një konference për shtyp në Shtëpinë e Bardhë theksoi se "Hamasi do të çarmatoset sepse tha se do ta bëjë", dhe "nëse nuk e bëjnë vetë, do ta bëjmë ne".
"Ne do ta bëjmë", përsëriti presidenti amerikan, duke shtuar se çarmatimi do të ndodhte "shpejt dhe ndoshta edhe me forcë".
Megjithatë, Trump nënvizoi se kishte "folur me Hamasin" dhe kishte marrë siguri. Dorëzimi i armëve, tha ai, do të bëhej brenda një "periudhe të arsyeshme kohore".
Presidenti Donald Trump deklaroi sot se "faza e dytë" e marrëveshjes së armëpushimit midis Gazës dhe Izraelit "fillon TANI", teksa nënvizoi se "puna nuk ka mbaruar" dhe të gjithë pengjet e vdekur në Gaza duhet të dorëzohen tani.
20 pengjet e gjalla që mbaheshin në Gaza janë liruar, si dhe 1,700 të burgosur palestinezë, por eshtrat e 24 pengjeve të vdekur ende nuk janë liruar nga Hamasi. Deri më tani, Hamasi ka kthyer eshtrat e katër pengjeve.