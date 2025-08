Trump merr një tjetër nominim për Çmimin Nobel për Paqen! Kamboxhia vlerëson rolin e presidentit në zbutjen e tensioneve me Tajlandën

Kamboxhia do ta nominojë presidentin e SHBA-së, Donald Trump për Çmimin Nobel për Paqen, siç tha zëvendëskryeministri kamboxhian Sun Chandol.

I pyetur nëse e konfirmoi planin e Kamboxhias për ta nominuar Trumpin për çmimin, Chandol tha “po”. Ai shpjegoi se arsyeja e nominimit ishte ndërhyrja e drejtpërdrejtë e Trumpit që çoi në përfundimin e mosmarrëveshjes së fundit kufitare të vendit të Azisë Juglindore me Tajlandën.

Duke folur me gazetarët, Chandol e falënderoi Trump për sjelljen e paqes dhe tha se e meritonte të nominohej për çmimin. Pakistani tha në qershor se do ta nominonte Trumpin për Çmimin Nobel të Paqes për shkak të përpjekjeve të tij për të zgjidhur konfliktin me Indinë. Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu tha gjithashtu në korrik se e kishte nominuar Trumpin për çmimin.

Një telefonatë nga Trump javën e kaluar theu një bllokim në përpjekjet për t’i dhënë fund luftimeve më të këqija midis Tajlandës dhe Kamboxhias në më shumë se një dekadë, duke çuar në një armëpushim të negociuar në Malajzi, më 28 korrik. Pas njoftimit të armëpushimit, zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Caroline Leavitt, shkroi në një postim në platformën X se ishte Trump që e bëri të ndodhte.

“Jepini atij Çmimin Nobel për Paqen”, shkroi ajo.

Të paktën 43 persona, përfshirë shumë civilë, u vranë në luftimet e ashpra pesëditore që zhvendosën të paktën 300,000 njerëz në të dyja anët e kufirit.

“Ne i njohim përpjekjet e tij të mëdha për paqe”, tha Chandol, i cili është gjithashtu kreu i ekipit negociues tregtar të Kamboxhias, duke shtuar se vendi i tij ishte mirënjohës ndaj Shteteve të Bashkuara për një normë të reduktuar tarifore prej 19%.

Uashingtoni fillimisht kishte kërcënuar me tarifa prej 49%, duke i ulur më vonë ato në 36%, një nivel që do të kishte shkatërruar sektorin thelbësor të veshjeve dhe këpucëve të Kamboxhias, tha Chandol për Reuters në një intervistë.