"Trump kritikon revistën Time: 'Më zhdukën flokët, më vunë foton më të keqe të të gjitha kohërave
Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump, ka kritikuar ashpër revistën “Time”, e cili megjithëse shprehu kënaqësi me përmbajtjen e artikullit mbi marrëveshjen e paqes në Lindjen e Mesme, e denoncoi foton si “më të keqen e të gjitha kohërave”.
Kopertina u zbulua të hënën në mbrëmje. Me titullin “Triumfi i Tij”, Donald Trump shihet në një foto nga një kënd i ulët, duke shikuar lart dhe me dritë të ndritshme në sfond, duke e bërë të duket sikur është i rrethuar nga një aureolë.
“Revista Time shkroi një artikull relativisht të mirë për mua, por fotografia mund të jetë më e keqja e të gjitha kohërave”, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social të martën në mëngjes.
“Më ‘zhdukën’ flokët dhe pastaj më vunë diçka që lundronte mbi kokë që dukej si kurorë, por një kurorë jashtëzakonisht e vogël. Shumë e çuditshme!” vuri në dukje ai.
“Nuk më ka pëlqyer kurrë të bëj foto me kënd të ulët, por kjo është një foto shumë e keqe dhe meriton të raportohet. Çfarë dreqin po bëjnë dhe pse?” pyeste veten ai.
Çfarë thotë artikulli i “Time” ?
Numri i fundit i revistës “Time” trajton fazën e parë të marrëveshjes së paqes midis Izraelit dhe Hamasit, e cila pa lirimin e pengjeve izraelite dhe lirimin e njëkohshëm të rreth 2,000 të burgosurve palestinezë nga Izraeli.
Revista e quan atë “një arritje ikonike të mandatit të dytë të Trump” dhe një “pikë kthese të madhe strategjike” për Lindjen e Mesme. Megjithatë, fotografia e zemëroi Trumpin, i cili e përfundoi vizitën e tij në Izrael dhe në Sharm el-Sheikh të Egjiptit, ku mbikëqyri nënshkrimin e marrëveshjes së paqes, me një inat të madh.
Në fund të fundit, ai personalisht e promovoi planin, i cili zyrtarisht i dha fund konfliktit dyvjeçar, pas sulmit të Hamasit më 7 tetor 2023. Megjithatë, duhet theksuar se marrëdhënia e revistës me presidentin amerikan është e gjatë dhe mjaft komplekse.
Time e ka paraqitur atë në kopertinën e saj disa herë, por jo gjithmonë në një mënyrë lajkatuese. Gjithashtu e ka shpallur dy herë “Personazhin e Vitit”.