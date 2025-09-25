LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Trump "kopjon" Ramën, njofton futjen e 'AI' në shërbimet qeveritare dhe prokurimet publike

Lajmifundit / 25 Shtator 2025, 19:23
Bota

Trump "kopjon" Ramën, njofton futjen e 'AI' në

Agjencia e administratës Trump që menaxhon pasuritë e paluajtshme, prokurimin dhe shërbimet teknologjike të qeverisë po bashkëpunon me xAI (inteligjenca artificiale e njohur si Grok) të Elon Musk në një veprim që thotë se do të thjeshtojë rrjedhën e punës federale me kosto efektive.

Administrata e Shërbimeve të Përgjithshme njoftoi të enjten në mëngjes se agjencitë federale tani do të kenë qasje në "Grok 4" dhe "Grok 4 Fast" si pjesë e një marrëveshjeje me xAI, e vlefshme deri në mars 2027, që Musk thotë se do ta bëjë qeverinë të nxisë inovacionin.

"xAI ka IA-në më të fuqishme të llogaritjes dhe modelet më të afta të IA-së në botë", tha Musk, bashkëthemelues dhe CEO i xAI, në një deklaratë për Fox News Digital.

"Falë Presidentit Trump dhe administratës së tij, IA-ja kufitare e xAI-së tani është e hapur për çdo agjenci federale që fuqizon Qeverinë e SHBA-së të inovojë më shpejt dhe të përmbushë misionin e saj më efektivisht se kurrë më parë", shtoi Musk.

"Ne mezi presim të vazhdojmë të punojmë me Presidentin Trump dhe ekipin e tij për të vendosur me shpejtësi IA-në në të gjithë qeverinë për të mirën e vendit."

Nisma duket se ngjason me atë të shpallur nga kryeministri Edi Rama, i cili pak ditë më parë u bë lajm në mediat ndërkombëtare për "emërimin" e Diellës, ministrja e parë me inteligjencë artificiale, e cila më herët "në CV-në" e saj ka punuar si asistente në e-Albania, portali qeveritar digjital.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion