Trump "kopjon" Ramën, njofton futjen e 'AI' në shërbimet qeveritare dhe prokurimet publike
Agjencia e administratës Trump që menaxhon pasuritë e paluajtshme, prokurimin dhe shërbimet teknologjike të qeverisë po bashkëpunon me xAI (inteligjenca artificiale e njohur si Grok) të Elon Musk në një veprim që thotë se do të thjeshtojë rrjedhën e punës federale me kosto efektive.
Administrata e Shërbimeve të Përgjithshme njoftoi të enjten në mëngjes se agjencitë federale tani do të kenë qasje në "Grok 4" dhe "Grok 4 Fast" si pjesë e një marrëveshjeje me xAI, e vlefshme deri në mars 2027, që Musk thotë se do ta bëjë qeverinë të nxisë inovacionin.
"xAI ka IA-në më të fuqishme të llogaritjes dhe modelet më të afta të IA-së në botë", tha Musk, bashkëthemelues dhe CEO i xAI, në një deklaratë për Fox News Digital.
"Falë Presidentit Trump dhe administratës së tij, IA-ja kufitare e xAI-së tani është e hapur për çdo agjenci federale që fuqizon Qeverinë e SHBA-së të inovojë më shpejt dhe të përmbushë misionin e saj më efektivisht se kurrë më parë", shtoi Musk.
"Ne mezi presim të vazhdojmë të punojmë me Presidentin Trump dhe ekipin e tij për të vendosur me shpejtësi IA-në në të gjithë qeverinë për të mirën e vendit."
Nisma duket se ngjason me atë të shpallur nga kryeministri Edi Rama, i cili pak ditë më parë u bë lajm në mediat ndërkombëtare për "emërimin" e Diellës, ministrja e parë me inteligjencë artificiale, e cila më herët "në CV-në" e saj ka punuar si asistente në e-Albania, portali qeveritar digjital.