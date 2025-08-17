Trump jep lajmin: Përparim i madh me Rusinë! Qëndroni në pritje
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka bërë një deklaratë të rëndësishme për zhvillimet lidhur me Rusinë, duke paralajmëruar se ka ndodhur një përparim i madh.
“Në Rusi po bëhet përparim i madh. Qëndroni në pritje,” shkroi Trump në postimin e tij në rrjetin social Truth Social, pa dhënë më shumë detaje. Mesazhi vjen pas samitit të zhvilluar në Alaskë me Presidentin rus, Vladimir Putin, dhe vetëm pak orë përpara takimit të planifikuar në Shtëpinë e Bardhë me Presidentin ukrainas, Volodymyr Zelensky, që pritet të zhvillohet nesër.
Sipas Steve Witkoff, i dërguari i posaçëm i SHBA-së për Ukrainën, Trump dhe Putin kanë arritur një marrëveshje për ofrimin e “garancive të forta të sigurisë” për Ukrainën, si pjesë e përpjekjeve për t’i dhënë fund konfliktit. Witkoff theksoi gjithashtu se Rusia ka bërë “disa lëshime” në tryezën e bisedimeve, duke iu referuar pesë rajoneve ukrainase nën pushtim rus: Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia dhe Krimea.
“Sipas informacionit që kemi, rusët kanë bërë disa lëshime në tryezën e negociatave lidhur me të gjitha pesë këto rajone,” tha Witkoff, duke iu referuar drejtpërdrejt zonave të diskutimit në negociata.
Aktualisht nuk ka konfirmim zyrtar nga pala ruse apo ukrainase lidhur me detajet e marrëveshjes së mundshme, ndërsa takimi i pritshëm mes Trump dhe Zelensky pritet të jetë vendimtar për ecurinë e mëtejshme të procesit diplomatik.
Ky zhvillim mund të shënojë një hap të rëndësishëm drejt stabilizimit të situatës në Ukrainë dhe forcimin e rolit të SHBA-së në negociatat ndërkombëtare.