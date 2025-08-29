LEXO PA REKLAMA!

Trump i heq Kamala Harrisit mbrojtjen nga Shërbimi Sekret që ia caktoi Biden! Ja pse ky vendim

Lajmifundit / 29 Gusht 2025, 16:22
Bota

Trump i heq Kamala Harrisit mbrojtjen nga Shërbimi Sekret që ia caktoi

Presidenti amerikan Donald Trump i hoqi mbrojtjen e Shërbimit Sekret Kamala Harris, sipas asaj që raportojnë mediat amerikane. Ish-presidentët amerikanë marrin mbrojtje nga Shërbimi Sekret përgjatë gjithë jetës së tyre. Harris, si ish-nënpresidente, mori gjashtë muaj mbrojtje pas largimit nga detyra, sipas ligjit federal.

Kjo periudhë përfundoi më 21 korrik. Megjithatë, mbrojtja e saj ishte zgjatur për një vit shtesë nëpërmjet një direktive, e pabërë publike deri më tani, të nënshkruar nga presidenti i atëhershëm Joe Biden pak para largimit nga detyra, sipas shumë personave të njohur me marrëveshjen e pazbuluar.

Ky është urdhri që Trump anuloi në letrën e tij, të titulluar "Memorandum për Sekretarin e Sigurisë Kombëtare" dhe të datës së enjte.

"Ju autorizoheni me anë të kësaj të ndërprisni çdo procedurë të lidhur me sigurinë të autorizuar më parë nga Memorandumi Ekzekutiv, përtej atyre të kërkuara me ligj, për individin e mëposhtëm, duke filluar nga 1 shtatori 2025: Ish-nënpresidentja Kamala D. Harris", thuhet në letër të plotë.

 

 

 

 

 

 

 

