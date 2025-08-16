LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Trump i dha Putinit një letër nga Melania "për gjendjen e fëmijëve në Ukrainë"

Lajmifundit / 16 Gusht 2025, 08:10
Bota

Trump i dha Putinit një letër nga Melania "për gjendjen e

Preisdenti amerikan Donald Trump i dorëzoi personalisht Vladimir Putinit një letër nga bashkëshortja e tij Melania gjatë samitit, raporton Reuters.

Ishte një letër personale për gjendjen e vështirë të fëmijëve në Ukrainë dhe Rusi, veçanërisht fëmijëve të rrëmbyer, sipas agjencisë së lajmeve, duke cituar dy zyrtarë të Shtëpisë së Bardhë.

Megjithatë, ata nuk zbuluan përmbajtjen e letrës. 

Zonja e parë e lindur në Slloveni nuk ishte në udhëtimin për në Alaska.

Ukraina më parë i ka quajtur rrëmbimet e dhjetëra mijëra fëmijëve të saj të çuar në Rusi ose në territorin e pushtuar nga Rusia pa pëlqimin e familjes ose kujdestarëve një krim lufte që përmbush përkufizimin e traktatit të OKB-së për gjenocidin.

Moska ka thënë se ka mbrojtur fëmijët e cenueshëm nga një zonë lufte

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion