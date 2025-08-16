Trump i dha Putinit një letër nga Melania "për gjendjen e fëmijëve në Ukrainë"
Preisdenti amerikan Donald Trump i dorëzoi personalisht Vladimir Putinit një letër nga bashkëshortja e tij Melania gjatë samitit, raporton Reuters.
Ishte një letër personale për gjendjen e vështirë të fëmijëve në Ukrainë dhe Rusi, veçanërisht fëmijëve të rrëmbyer, sipas agjencisë së lajmeve, duke cituar dy zyrtarë të Shtëpisë së Bardhë.
Megjithatë, ata nuk zbuluan përmbajtjen e letrës.
Zonja e parë e lindur në Slloveni nuk ishte në udhëtimin për në Alaska.
Ukraina më parë i ka quajtur rrëmbimet e dhjetëra mijëra fëmijëve të saj të çuar në Rusi ose në territorin e pushtuar nga Rusia pa pëlqimin e familjes ose kujdestarëve një krim lufte që përmbush përkufizimin e traktatit të OKB-së për gjenocidin.
Moska ka thënë se ka mbrojtur fëmijët e cenueshëm nga një zonë lufte