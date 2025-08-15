Trump gati për takimin në Alaskë: “Putini nuk do të guxojë të luajë me mua”
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, foli pasditen e së enjtes nga Shtëpia e Bardhë mbi takimin e tij me homologun rus, Vladimir Putin, dhe situatën në Ukrainë.
Trump tha se, nëse ai nuk do të ishte president, Putini “me shumë gjasa do të kishte marrë nën kontroll gjithë Ukrainën”. “Por unë jam president, dhe ai nuk do të guxojë të luajë me mua”, shtoi ai.
Sipas Trump, qëllimi i takimit në Alaska është “të vendoset baza” për një tjetër takim mes tij, Putinit dhe presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky. Në një intervistë për Fox News Radio, ai deklaroi se, nëse ky takim është i suksesshëm, do të telefonojë Zelenskyn për të organizuar samitin e radhës. Megjithatë, ai pranoi se ekziston “një shans 25% që ky takim të mos jetë i suksesshëm”.
Presidenti theksoi gjithashtu se një marrëveshje përfundimtare do të kërkojë “kompromis nga të dyja palët” lidhur me kufijtë midis Rusisë dhe Ukrainës.