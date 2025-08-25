Trump flet përsëri me Putinin: Biseda me të është gjithnjë e mirë, pastaj një bombë bie në Kiev dhe zemërohem. Ai nuk e pëlqen Zelenskyn
Presidenti Donald Trump zbuloi sot se ka folur përsëri me Presidentin rus Vladimir Putin pas bisedës së tyre të hënën e kaluar – dhe e bëri të qartë se është i frustruar me sulmet e vazhdueshme ruse ndaj Ukrainës.
“Çdo bisedë që kam me të është një bisedë e mirë”, u tha Trump gazetarëve gjatë nënshkrimit të një urdhri ekzekutiv në Zyrën Ovale, duke iu referuar Putinit. “Dhe pastaj, për fat të keq, një bombë bie në Kiev ose diku tjetër, dhe atëherë unë zemërohem shumë për këtë.”
Kur u pyet nëse kishte folur me Putinin që nga e hëna e kaluar, Trump u përgjigj: “Po.” Ai gjithashtu vuri në dukje se samiti i Alaskës me Putinin e bëri të mendonte se udhëheqësi rus dëshiron një zgjidhje me Ukrainën.
Por presidenti nuk ofroi detaje të mëtejshme mbi ndonjë samit zyrtar dypalësh ose trepalësh që do të përfshinte Putinin dhe Presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky, pavarësisht takimeve të shumta të fundit të Trump me këta të dy dhe udhëheqësit evropianë që u përqendruan pjesërisht në organizimin e një takimi midis Zelensky dhe Putin.
I pyetur pse Putini ngurron të takohet me Zelenskyn, Trump tha sot troç: “Sepse nuk e pëlqen”, duke shtuar: “Ata nuk e pëlqejnë njëri-tjetrin, me të vërtetë”.
Trump tha gjithashtu se ai dhe udhëheqës të tjerë ende duhet të diskutojnë rreth garancive të sigurisë për Ukrainën. Ai nuk ofroi shumë detaje specifike, megjithëse më parë e kishte përjashtuar mundësinë e dërgimit të trupave amerikane në terren.
“Pajisjet ajrore amerikane mbi qiellin e Ukrainës janë pjesë e një garancie sigurie”, tha Trump. “Ata pilotë amerikanë janë gjithashtu garanci sigurie, sepse ne as nuk i kemi diskutuar specifikat e saj.”