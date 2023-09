Trump flet për gjyqin për dokumentet e fshehta të Shtëpisë së Bardhë: Mezi pres të dëshmoj

Ish-presidenti amerikan Donald Trump tha në një intervistë në radio sot se ai është i gatshëm të dëshmojë në mbrojtjen e tij në gjyq për keqpërdorimin e dyshuar të dokumenteve të klasifikuara që ai mori me vete në Florida pas përfundimit të mandatit të tij.

"Mezi pres të dëshmoj," i tha Trump prezantuesit konservator të radios Hugh Hewitt.

Trump është planifikuar të dalë në gjyq majin e ardhshëm për akuzat e transportit dhe ruajtjes së dokumenteve të ndjeshme, të klasifikuara në rezidencën e tij në Mar-a-Lago, Florida dhe gjoja përpjekje për të penguar hetimin e autoriteteve. Ai është deklaruar i pafajshëm për të gjitha akuzat dhe akuzon prokurorët se e kanë vënë në shënjestër për arsye politike.

Çështja është një nga katër për të cilat Trump do të gjykohet në vitin 2024. Një dëshmi në këtë gjyq mund të rezultojë e rrezikshme për Trump pasi do ta ekspozonte atë ndaj një pyetjeje të mundshme nga prokurorët të cilët do të përpiqeshin të ngrinin akuza inkriminuese kundër tij. ndërsa nën betim.

Trump në të kaluarën ka thënë se ishte i gatshëm të dëshmonte në hetimet kundër tij, por më pas u tërhoq. Në vitin 2018, ai tha se do të dëshmonte nën betim për ish-këshilltarin special Robert Mueller, i cili po hetonte lidhjet e mundshme të stafit të fushatës së tij me qeverinë ruse, por në fund nuk foli kurrë me prokurorët dhe nuk u ndoq penalisht në atë rast.