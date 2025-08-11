Trump flet për bisedimet e ardhshme me Putinin: Lufta në Ukrainë nuk duhet të kishte ndodhur kurrë
Në Shtëpinë e Bardhë, Donald Trump është pyetur në lidhje me takimin e tij të ardhshëm me Vladimir Putinin, i cili do të zhvillohet në Alaska të premten.
“Kjo është një luftë që nuk duhet të kishte ndodhur kurrë”, tha Trump.
“Kjo është një luftë që nuk do të kishte ndodhur nëse unë do të isha president, nuk do të kishte ndodhur kurrë”, shtoi presidenti amerikan.
Ai i përshkruan bisedimet si një “takim ndijor” dhe thotë se “ai [Putin] dëshiron të përfshihet”.
Trump shtoi se beson që Putin dëshiron t’i japë fund luftës.
“E kam thënë këtë disa herë dhe jam zhgënjyer sepse kisha një telefonatë të shkëlqyer me të dhe pastaj raketat hidheshin në Kiev ose në ndonjë vend tjetër”, shtoi ai.