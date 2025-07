Trump flet nga Haga: Konflikti Kosovë–Serbi, mes çështjeve që dua të zgjidh

Presidenti amerikan Donald Trump ka përmendur sërish konfliktin Kosovë–Serbi gjatë një deklarate për mediat pas Samitit të NATO-s në Hagë.

Duke komentuar mbi bisedat e tij me liderë botërorë, Trump tha se kohët e fundit ka qenë i përfshirë në përpjekje për të zgjidhur disa kriza ndërkombëtare, përfshirë atë mes Kosovës dhe Serbisë.

“Putini më telefonoi para disa ditësh dhe më pyeti nëse mund të ndihmoja me Iranin. I thashë jo, por mund të më ndihmojë me Rusinë. Sepse, në javët e fundit kemi punuar me Indinë dhe Pakistanin, Kosovën dhe Serbinë…”, tha Trump.

Ai shtoi se të premten priten në SHBA edhe përfaqësues nga Kongo dhe Ruanda, dy vende që aktualisht përballen me tensione të rënda.

Deklarata e Trump vjen në një kohë kur tensionet mes Kosovës dhe Serbisë vazhdojnë të mbeten të larta, ndërsa komuniteti ndërkombëtar ka intensifikuar përpjekjet për të nxitur dialogun mes palëve.