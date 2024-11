Trump e propozoi për kryeprokuror, Matt Gaetz akuzohet për sjellje të pahijshme seksuale

Vendimi i Donald Trump për të zgjedhur Matt Gaetz për rolin e Prokurorit të Përgjithshëm ka ngjallur kritika të gjera. Presidenti i zgjedhur ka marrë paralajmërime se, pavarësisht se ka siguruar kontrollin e përgjithshëm të Kongresit, ai tani përballet me sfidën e konfirmimit të Gaetz.

Republikanët aktualisht kanë një shumicë prej tre vendesh në Senat dhe parashikohet të sigurojnë një shumicë të vogël në Dhomën e Përfaqësuesve.

Përfaqësuesi aleat i Trump, Max Miller nga Ohio e përshkruan nominimin si një "zgjedhje të pamatur", duke i thënë Politico: "Unë mendoj se ai ka një mundësi 0% për të kaluar në Senat"

Kolegu Thom Tillis nga Karolina e Veriut thotë se kandidati "me siguri ka bërë pak punë për të marrë votat që i nevojiten për t'u miratuar".

Ndërsa senatorja e Maine, Susan Collins thotë se është "tronditur" nga nominimi dhe paralajmëron "do të ketë shumë pyetje" në lidhje me përshtatshmërinë e Gaetz për rolin. Senatorja e Alaskës Lisa Murkowski i tha NBC News "kjo nuk ishte në kartën time të bingos" pasi ajo thotë se "po pres me padurim mundësinë për të marrë në konsideratë dikë që është serioz"

Që nga emërimi, Gaetz ka dhënë dorëheqjen nga Kongresi, ku mbeti nën vëzhgimin e Komitetit të Etikës së Dhomës së Përfaqësuesve për akuzat për sjellje të pahijshme seksuale.

Ish-zëvendësdrejtori i FBI-së, Andrew McCabe foli për CNN më herët, duke thënë se Gaetz është "plotësisht i pakualifikuar për këtë punë" - një opinion që është përsëritur edhe nga të tjerët që kur lajmi u bë publik.

McCabe thotë se Gaetz ndoshta nuk do të ishte në gjendje të punësohej madje edhe për një punë në FBI dhe se, sipas deklaratës së tij, “ai nuk ka asnjë interes apo respekt për zyrën e punës ose për Departamentin e Drejtësisë (DOJ).”

Duke e përshkruar Gaetz-in si një "përçarës", McCabe vazhdon të thotë se ai beson se emërimi i Gaetz është një "tregues i qartë i synimeve të Trump për të çmontuar FBI-në dhe DOJ-në.”

Duke folur në detaje për përgjegjësitë komplekse të prokurorit të përgjithshëm, McCabe thotë se është "e paimagjinueshme" që Gaetz të jetë në gjendje të arrijë në atë rol, duke thënë se ideja e emërimit të tij "më trondit deri në palcë".

Komiteti i Etikës së Dhomës së Përfaqësuesve mund të publikojë së shpejti raportin e tij për ish-përfaqësuesin Matt Gaetz. Gaetz, i zgjedhuri i Presidentit të sapozgjedhur Donald Trump për prokuror të përgjithshëm, ishte subjekt i një hetimi mbi akuzat për sjellje të pahijshme seksuale, ryshfet dhe përdorim të paligjshëm të drogës.

Duke cituar tre burime të njohura me punën e komitetit, CBS thotë se komiteti kishte planifikuar të zhvillonte një votim nëse do ta bënte publik raportin të premten. Por raporton se, pas dorëheqjes së Gaetz nga Kongresi, Komiteti mund të vendosë të ndjekë precedentin dhe të publikojë raportin pa votim.