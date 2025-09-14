Trump dhe Britania: Marrëveshje trilion-dollarëshe në fushën e teknologjisë
Presidenti amerikan Donald Trump nis të martën një vizitë shtetërore tre-ditore në Mbretërinë e Bashkuar, ku pritet të nënshkruhet një marrëveshje e rëndësishme teknologjike midis SHBA dhe Britanisë. Marrëveshja synon të forcojë bashkëpunimin në fusha si inteligjenca artificiale, gjysmëpërçuesit, telekomunikacioni dhe informatika kuantike, duke krijuar mundësi të reja për kompanitë dhe konsumatorët në të dy anët e Atlantikut.
Trump do të shoqërohet nga një delegacion drejtuesish amerikanë, përfshirë CEO-n e Nvidia, Jensen Huang, dhe Sam Altman të OpenAI, ndërsa të dy vendet kanë publikuar këtë vit plane veprimi për zhvillimin e inteligjencës artificiale dhe bashkëpunimeve transatlantike në sektorin teknologjik.
Gjatë vizitës do të shpallen edhe investime të mëdha, përfshirë 700 milionë dollarë nga BlackRock për qendrat britanike të të dhënave. Ky partneritet pritet të forcojë infrastrukturën digjitale dhe të rrisë ndikimin e përbashkët të dy vendeve në teknologjitë kryesore, duke shënuar një hap të rëndësishëm në bashkëpunimin strategjik midis SHBA dhe Mbretërisë së Bashkuar.