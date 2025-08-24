LEXO PA REKLAMA!

Tronditëse në Moskë! Shpërthim i madh në dyqanin e fëmijëve, një i vdekur dhe tre të plagosur

Lajmifundit / 24 Gusht 2025, 13:58
Bota

Tronditëse në Moskë! Shpërthim i madh në dyqanin e

Një aksident tragjik ka ndodhur këtë të shtunë në qendër të Moskës, pranë Sheshit Lubyanka, ku një bombol gazi e përdorur për të fryrë tullumbace shpërtheu brenda një dyqani për fëmijë.

Nga shpërthimi humbi jetën një person, ndërsa tre të tjerë mbetën të plagosur, sipas shërbimeve të emergjencës ruse.

“Një bombol tullumbacesh shpërtheu në katin e tretë”, tha një burim për agjencinë ruse të lajmeve RIA Novosti, duke shtuar se nuk ka pasur dëme strukturore në ndërtesë.

Ngjarja ndodhi në Dyqanin Qendror të Fëmijëve, një nga qendrat më të mëdha tregtare të dedikuara ekskluzivisht për fëmijët, i vendosur ngjitur me ndërtesën e famshme të Lubyankës – ish-selia e KGB-së dhe sot zyra kryesore e shërbimit sekret FSB.

 

 

 

