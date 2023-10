Tronditëse! 200 izraelitë të masakruar, mes tyre foshnje me koka të prera

Një tmerr pa fund. Trupat e pajetë të fëmijëve izraelitë, përfshirë disa të cilëve u është prerë koka raportohet se janë gjetur nga ushtarët e Forcave të Mbrojtjes Izraelite në një komunitet në Izraelin jugor.

Ushtarët zbuluan trupat midis shtëpive dhe makinave të djegura pasi terroristët e Hamasit sulmuan Kfar Aza që ndodhet vetëm 200 metra larg kufirit me Gazën.

Raportohet për 200 të vrarë, prej të cilëve 40 janë foshnje dhe fëmijë.

Zyrtarët izraelitë u duk se konfirmuan prerjet e kokës, me ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant që u tha ushtarëve kushdo që vjen këtu për t'i prerë kokën, do paguajë me çdo kusht.

Raportet dhe videot e Hamasit duke rrëmbyer izraelitët dhe duke i mbajtur ata peng në Gaza janë shfaqur kudo që nga sulmi i së shtunës.

Hamasi, në përgjigje, kërcënoi se do të ekzekutonte publikisht një peng izraelit sa herë që Izraeli godet Gazën pa paralajmërim.

Sulmet ajrore hakmarrëse të Izraelit kanë vrarë gjithashtu të paktën 830 njerëz në Gaza. Numri i të vdekurve përfshin të paktën 140 fëmijë, sipas përditësimit të fundit nga Ministria Palestineze e Shëndetësisë.

Izraeli ka shpallur një "rrethim" të plotë në Gaza , duke eliminuar furnizimet dhe duke ndërprerë energjinë elektrike për civilët që jetojnë atje.