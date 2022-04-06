Tri raketa godasin hekurudhën në Ukrainën, disa të vdekur
Lajmifundit / 6 Prill 2022, 19:35
Bota
Tre raketa goditën një stacion hekurudhor në Ukrainën lindore , duke dëmtuar ndërtesat, shinat dhe stacionet hekurudhore e duke lënë pas disa viktima numri i të cilëve nuk bëhet ende i ditur.
“Ka viktima”, thuhet në një deklaratë, pa dhënë detaje mbi numrin e viktimave.
Por "The Guardian" raporton se, dyshohet për tre persona të vrarë si pasojë e sulmit.
Deklarata nga zyrtarët ukrainas nuk jep detaje të mëtejshme mbi numrin e viktimave apo vendndodhjen e saktë të sulmit.