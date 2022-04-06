LEXO PA REKLAMA!

Tri raketa godasin hekurudhën në Ukrainën, disa të vdekur

Lajmifundit / 6 Prill 2022, 19:35
Bota

Tre raketa goditën një stacion hekurudhor në Ukrainën lindore , duke dëmtuar ndërtesat, shinat dhe stacionet hekurudhore e duke lënë pas disa viktima numri i të cilëve nuk bëhet ende i ditur.

“Ka viktima”, thuhet në një deklaratë, pa dhënë detaje mbi numrin e viktimave.

Por "The Guardian" raporton se, dyshohet për tre persona të vrarë si pasojë e sulmit.

Deklarata nga zyrtarët ukrainas nuk jep detaje të mëtejshme mbi numrin e viktimave apo vendndodhjen e saktë të sulmit.

