Trazirat në Kazakistan, Parlamenti voton për kryeministrin e ri
Ligjvënësit e Kazakistanit kanë emëruar një kryeministër të ri, teksa sundimtarët e vendit kërkojnë të rivendosin rendin pas disa ditësh trazirash.
Sipas medieve të huaja, parlamenti i vendit të Azisë Qendrore votoi të martën për Alikhan Smailov, njoftoi televizioni shtetëror.
Sipas raportit, Smailov tashmë kishte marrë postin përkohësisht, pas shkarkimit të qeverisë së vjetër një javë më parë.
Ndryshe, edhe presidenti Kassym-Jomart Tokayev kishte sugjeruar më parë Smailov për këtë detyrë.
“Rendi i plotë është rivendosur në Kazakistan. Kërcënimet për sigurinë e vendit janë shmangur”, tha Tokayev në një takim video të Organizatës së Traktatit të Sigurisë Kolektive (CSTO), të cilën ai e kishte thirrur për të shuar trazirat.
Kazakistani, i cili kufizohet me Rusinë dhe Kinën, u përfshi nga trazirat për një javë, pasi protestat antiqeveritare u rritën nga pakënaqësia për rritjen e çmimeve të karburantit në pompat e benzinës në vendin e pasur me naftë dhe gaz.
Krahas demonstratave paqësore, pati edhe trazira të dhunshme, veçanërisht në metropolin e Almatit. Tokayev shpalli gjendjen e jashtëzakonshme, shkarkoi qeverinë dhe urdhëroi ushtrinë të qëllonte mbi demonstruesit pa paralajmërim.
Nderkohe forcat e udhëhequra nga Rusia do të fillojnë të tërhiqen nga Kazakistani brenda dy ditësh pas stabilizimit të kombit të Azisë Qendrore pas trazirave serioze, tha presidenti të martën, në një fjalim që synonte bashkëpunëtorët e pasur të paraardhësit të tij.