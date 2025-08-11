LEXO PA REKLAMA!

Tragjike në Itali, fëmija 4-vjecar humb jetën nga i nxehti

Lajmifundit / 11 Gusht 2025, 16:46
Bota

Tragjike në Itali, fëmija 4-vjecar humb jetën nga i nxehti

Një fëmijë 4-vjeçar, i një çifti turistësh me origjinë moldave, ka ndërruar jetë pas një goditjeje të rëndë nga i nxehti në Olmedo, provinca e Sasarit.

Sipas hetimeve paraprake, vogëlushi është larguar nga banesa pa u vënë re nga prindërit që po pushonin dhe është futur në makinën e familjes, e parkuar nën diellin përvëlues.

Fëmija është gjetur pa ndjenja brenda automjetit, ku temperatura kishte kaluar 50 gradë Celsius. Ai është transportuar menjëherë në spitalin "Santissima Annunziata" në Sasar, e më pas dërguar me urgjencë në spitalin "Gemelli" në Romë.

Megjithë përpjekjet mjekësore, ai ndërroi jetë mëngjesin e 11 gushtit, pas disa ditësh në koma për shkak të dëmtimeve të parikuperueshme në tru.

Prokuroria e Romës ka hapur një hetim për të sqaruar rrethanat e ngjarjes dhe për të përcaktuar përgjegjësitë e mundshme.

Mjekët dhe ekspertët e shëndetit rikujtojnë rrezikun ekstrem të goditjes nga i nxehti, sidomos për fëmijët, dhe theksojnë se nuk duhet lënë asnjëherë fëmijët vetëm në automjete, edhe për pak minuta.

